Един телефон държи титлата за най-продаван в историята

Мнозина смятат, че Apple държи рекорда за най-продаван мобилен телефон в историята заради огромния успех на iPhone. Оказва се обаче, че лидерът е съвсем различно устройство - обикновен телефон с бутони от началото на 2000-те. Според публикация на BGR най-продаваният мобилен телефон на всички времена остава Nokia 1100, който е достигнал впечатляващите 250 милиона реализирани бройки. Повече от две десетилетия след появата си моделът все още остава недостижим за съвременните смартфони.

Рекордът, който iPhone не успя да счупи

Nokia 1100 излиза на пазара през 2003 г. и бързо се превръща в световен хит. Причините са няколко - изключително ниска цена, здрав корпус, надеждност и лесна употреба. Телефонът се продава за около 100 долара, което го прави значително по-достъпен от много от конкурентите по онова време.

На второ място в класацията също стои модел на Nokia - Nokia 1110. Това е модифицирана версия на Nokia 1100, която достига 248 милиона продажби.

Nokia 1100

Едва на трета позиция се нареждат iPhone 6 и iPhone 6 Plus с 224 милиона продадени устройства.

Как Nokia успя да доминира пазара

Според анализаторите успехът на Nokia се дължи и на ситуацията на пазара в началото на века. По онова време конкуренцията е била значително по-малка.

Основните съперници на финландската компания са били Motorola, Sony, BlackBerry и още няколко производителя. Именно тогава Nokia успява да предложи най-важното за масовия потребител - ниска цена и надеждност.

За сравнение, популярният Motorola Razr V3 тогава струва около 449 долара - повече от четири пъти над цената на Nokia 1100.

Телефоните на Nokia остават масово използвани дори след появата на iPhone през 2007 г. Според публикацията през 2011 г. само в Африка около 50 милиона броя Nokia 1100 все още са били в активна употреба.

Защо рекордът вероятно ще остане недостижим

Според експертите днешният пазар на смартфони е напълно различен и подобен рекорд трудно може да бъде подобрен. В момента потребителите избират между десетки марки и стотици модели, а пазарът е разделен между компании като Apple, Samsung, Xiaomi и Huawei.

Apple и Samsung например държат приблизително равни глобални пазарни дялове от около 21%, което прави почти невъзможно един модел да доминира така, както го правеше Nokia преди години.

Освен това хората вече сменят телефоните си много по-рядко и използват устройствата си значително по-дълго. Именно това допълнително намалява шансовете скоро да се появи нов абсолютен шампион по продажби.

