Не се стряскайте: BG-ALERT ще изпрати тестово известие до милиони
Между 11:00 и 11:30 часа ще бъде проведен национален тест на системата
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Между 11:00 и 11:30 часа ще бъде проведен национален тест на системата
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Кметската администрация в Хасково спря близо 200 телефона, които са били на общински служители и като служебни в различни общински предприятия. До отн...
Днес повечето от нас не се замислят за това, че батерията е тази, от която зависи здравето на телефона ни. Мощните процесори и ярките наситени екрани...