Не се стряскайте: BG-ALERT ще изпрати тестово известие до милиони

В продължение на половин час днес – от 11:00 часа до 11:30 часа, ще бъде проведен отложеният от 01.04.2026 г. национален тест на системата BG-ALERT, съобщиха от МВР.

Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата, като ще се използва специално предвиденият канал за тестове. Каналът за тестове подлежи на управление от мобилното устройство.

Ако желаете да получавате тестови съобщения, уверете се, че тестовият канал е активиран, посочват от МВР. Повече информация може да намерите тук: https://www.bg-alert.bg/#/news/49/news





