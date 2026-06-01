Обрат с комисиите в парламента. Една партия пали фитила

Обрат с парламентарните комисии. За първи път от повече от 15 години и опозицията ще има председателски места. От общо 25 комисии, определени с приетия миналата седмица правилник, 9 ще бъдат разпределени между ГЕРБ, ДПС, "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане", съобщиха източници от Народното събрание.

Разпределението следва големината на парламентарните групи, като към момента все още се водят разговори и е възможно да има размествания.

Всяка група ще оглави по една от т.нар. "ресурсни" комисии - които разпределят големи финансови средства на национално ниво.

За ГЕРБ, която има 39 народни представители, са предвидени три комисии, една от които е Комисията по здравеопазване. Точно с нея обаче пламна и новата искра в парламента. Говори се, че партията на Бойко Борисов ще предложи за председател бившия ресорен министър Костадин Ангелов. Това светкавично възпламени младите медици.

"Няма да Ви простя, ако след цялото унижение, което търпи здравеопазването десетилетия наред, унижението, на което бяхме подложени аз и колегите от ИК "Бъдеще в България" точно от ГЕРБ, Вие решите да поверите здравеопазването в техни ръце", обърна се задочно тя към управляващите чрез фейсбук профила си един от лидерите на организацията на младите медици "Бъдеще в България" - Василена Киара Димитрова.

Очаква се ГЕРБ да получи още комисиите по електронно управление и информационни технологии и по туризъм.

Групите на ДПС и ДБ имат по равен брой депутати - 21. И двете се предвижда да получат по две комисии. По информация на Клуб Z ДПС ще получи околната среда и вероизповеданията, а дясната коалиция - комисията по транспорт и гражданско общество.

"Продължаваме промяната" и "Възраждане" ще имат по едно председателско място. ПП има 16 народни представители, а формацията на Костадин Костадинов - 12. Очаква се "Промяната" да вземе социалната комисия. За "Възраждане" все още не е ясно.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com