Мораториум върху цената на водата предлага ПГ на ДПС

Това ще спомогне да се избегне влизането на увеличението на цените по новата наредба

01 юни 26 | 16:22
111
Агенция Стандарт

Мораториум върху цената на ВиК услугите, актуални към 18 декември 2025 г., предлага ПГ на ДПС. Предложението предвижда мярката да действа до влизането в сила на Наредбата по чл. 13, ал. 5 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.

В мотивите се казва, че това ще спомогне да се избегне влизането на увеличението на цените по новата наредба и хората да могат да си получат изравнителните сметки на по-ниските цени преди увеличението.

Освен това вносителите очакват в един бъдещ период, заедно с новия метод за ценоопределяне на КЕВР и да се постигнат по-ниски цени на водата.

ПГ на ДПС предлага и МС да направи последваща оценка на въздействието на промените в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.

Агенция Стандарт
