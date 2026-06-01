Чужди военни хеликоптери идват у нас за "Thracian Blade 2026"

Вертолетна техника от съюзни и партньорски държави ще се пребазира от 1 до 3 юни в 24-та авиационна база в Крумово за участие в многонационалното летателно учение „Thracian Blade 2026”.

В рамките на три седмици, до 19 юни 2026 г., под ръководството на Военновъздушните сили българските и чуждестранните екипажи ще изпълняват учебно-тренировъчни мисии на територията и във въздушното пространство на Република България. Част от полетите ще бъдат на малки и пределно малки височини и с използване на учебни тактически и огневи полигони в страната.

Учението се организира при стриктното спазване на определените маршрути, минималните височини и мерките за безопасност, в съответствие с документите и ръководствата, регламентиращи полетите с военни въздухоплавателни средства на територията на Република България.

