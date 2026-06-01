Правосъдният министър разкри сигнал срещу прокурор за натиск

Министърът на правосъдието Николай Найденов изненадващо съобщи за сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив, подаден от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия. В ефира на БНТ той заяви, че сигналът е от миналия месец и е бил адресиран до Инспектората към Висшия съдебен съвет, до министъра на правосъдието и до главния прокурор. По думите му обаче Инспекторатът като че ли не е реагирал по същество, а е върнал подробния сигнал като нередовен. Найденов предупреди, че ако подобни данни остават необработени от институциите, самата контролна функция се обезсмисля.

Сигнал за натиск и лични услуги

Найденов обясни, че в сигнала се съдържат твърдения за неправомерен натиск при изпълнение на служебни задължения. По думите му има и данни за искане на лични услуги, свързани с човек от семейството на апелативния прокурор.

„Съществува сигнал, подаден срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител, за оказан натиск и неправомерни действия“, каза министърът на правосъдието.

Той уточни, че ако изложеното в сигнала се окаже вярно, това би означавало най-малко образуване на дисциплинарно производство. Найденов подчерта, че твърденията са сериозни и не могат да бъдат подминавани формално.

Инспекторатът върнал сигнала като нередовен

Министърът посочи, че сигналът е бил изпратен до няколко институции, включително до Инспектората към ВСС. Въпреки това, по думите му, оттам не е последвала адекватна реакция по същество. „Той е подробен, но въпреки това от Инспектората са го върнали като нередовен“, заяви Найденов.

Според него подобен подход поставя под въпрос смисъла на институционалния контрол. Ако сигнали за натиск и злоупотреба не се разглеждат реално, случаите остават да тежат върху цялата съдебна система.

Найденов даде като пример казуси като „прокурорския син“ и „Петьо - Еврото“, които според него ще продължат да стоят неразрешени, ако институциите не обработват постъпващите сигнали.

Промени за изборите във ВСС

Министърът коментира и предложените от „Прогресивна България“ промени в Закона за съдебната власт. По думите му те са свързани с конституционното изискване членовете на ВСС да притежават високи нравствени и професионални качества.

Найденов посочи, че това изискване е абстрактно и не може да бъде измерено с числа. Въпреки това според него трябва да бъдат създадени достатъчно надеждни механизми, които да гарантират, че хората, избирани във ВСС, действително притежават такива качества още при встъпването си.

Той постави темата за интегритета като ключова за доверието в съдебната власт. Според него изборът на хора на високи позиции не може да се свежда само до формални процедури.

Антикорупционните органи и липсата на визия

Найденов беше критичен и към развитието на антикорупционните органи през последното десетилетие. Според него те са пример за непоследователност и липса на ясна визия.

„През последните 10 години антикорупционните органи в България са пример за непоследователно развитие и липса на каквато и да е визия“, каза министърът.

Той припомни, че предишната антикорупционна комисия фактически не е заработила по нов начин, защото е продължила да функционира със стария ръководен състав. По думите му сегашният подход е различен - предвижда се нова комисия с различни процедури за избор, насочени към гарантиране на независимостта ѝ.

Найденов подчерта, че хората, които ще бъдат назначавани, трябва предварително да преминат тестове за интегритет и лоялност.

Кой трябва да избира временно изпълняващите длъжността

Правосъдният министър коментира и избора на временно изпълняващи функциите на ключови позиции в съдебната власт. Според него няма логика, когато „тримата големи“ конституционно се избират от пленума на ВСС, временно изпълняващите длъжността да бъдат избирани от друг орган.

„Няма никаква логика, когато „тримата големи“ е конституционно предвидено да се избират от пленума на ВСС, временно изпълняващите функциите да се избират от друг орган“, каза Найденов.

Той посочи, че тези длъжности имат влияние върху цялата съдебна система. Затова според него цялата съдебна система трябва да има глас при избора на хората, които временно заемат подобни позиции.

