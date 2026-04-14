Скандален проект за антикорупционен закон под огън от прокурорите

Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) отправи остро предупреждение към Министерството на правосъдието за проекта на нов Закон за противодействие на корупцията сред лица на публични длъжности. В официално становище организацията заявява, че вместо стабилна рамка се предлага модел с опасна концентрация на правомощия, неясни гаранции за независимост и реален риск за правната сигурност.

Според прокурорите проектът създава предпоставки за прекомерна власт в една структура. Те настояват, че подобен подход може да подкопае доверието в институциите.

В позицията се подчертава, че законопроектът на практика възражда т.нар. антикорупционен „мегаорган“ - структура, в която се събират твърде много функции. Сред тях са превенция, контрол, проверки на декларации, установяване на конфликт на интереси, оперативно-издирвателна дейност и участие в разследвания. Според Асоциацията това смесване не води до ефективност, а размива отговорността и отслабва контрола. Когато прекалено много власт се концентрира на едно място, балансът изчезва, предупреждават прокурорите.

Особено сериозни притеснения будят текстовете, които дават възможност за наблюдение, събиране на информация, оперативно внедряване и искане за използване на специални разузнавателни средства. Според Асоциацията подобен инструментариум не е характерен за административен орган и носи риск от силова намеса без достатъчни гаранции. В становището се подчертава, че борбата с корупцията не може да служи като оправдание за разширяване на правомощия без ясен контрол.

Прокурорите поставят под съмнение и заявената независимост на бъдещата комисия. Според тях тя остава по-скоро декларативна, тъй като липсват убедителни механизми за отчетност и външен контрол. Без такива гаранции независимостта се превръща в лозунг, а не в реален правен стандарт, се казва в позицията.

АПБ обръща внимание и на неясните формулировки в текста, които според организацията отварят възможност за субективни тълкувания и произвол. Най-големият риск според тях не е липсата на амбиция в закона, а липсата на ясни граници пред властта. Именно това, по думите им, може да превърне реформата от инструмент за справедливост в източник на нови проблеми.

В заключение Асоциацията на прокурорите подчертава, че истинската реформа изисква ясни правила, отчетност и институционален баланс. Според тях борбата с корупцията трябва да се води със силата на закона, а не чрез концентрация на власт, която може да постави под риск самите принципи на правовата държава.

Цялото становище четете тук: https://prokurori.bg/index.php/docs/show/stanovishte-po-proekta-na-zakon-za-protivodeystvie-na-koruptsiyata-sred-litsa-zaemashti-pu.html

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com