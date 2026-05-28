Съдът решава дали кметът на Лом остава на поста си

Делото за отстраняване от длъжност на кмета на Лом Цветан Петров ще се гледа днес в Районния съд на крайдунавския град. Искането е на прокуратурата, след като срещу него беше повдигнато обвинение за престъпление срещу политическите права на гражданите - купуване на гласове.

Производството вече беше пренасрочвано два пъти - веднъж по молба на защитата и веднъж по такава на наблюдаващия прокурор. Казусът предизвика силно напрежение в града след разследване на бТВ и последвал протест с искане за незабавната оставка на кмета.

Обвинението срещу Цветан Петров беше повдигнато на 12 май. То е свързано с данни за купуване на гласове преди парламентарните избори, като прокуратурата поиска съдът да се произнесе дали той трябва временно да бъде отстранен от поста си, докато досъдебното производство продължава.

Скандалът избухна след разследване на бТВ, в което беше разпространен аудиозапис с глас, представен като този на кмета. В него дни преди парламентарния вот работници от общинското предприятие "Чистота" са призовавани да гласуват за определена партия и за кандидат с определена преференция, като срещу това според разследването е предлагана сума от 50 евро.

Ден след повдигането на обвинението жители на Лом излязоха на мирен протест. Те настояха за незабавната оставка на Петров, а недоволството им беше мотивирано от започналото разследване и от съмненията, че човек начело на общината може да остане на поста си, докато върви процедурата.

Цветан Петров отказа коментар по същество. В отговор на молба за позиция той заяви, че няма да говори по случая, докато досъдебното производство не приключи.

Днешното заседание трябва да даде първия ясен съдебен отговор по въпроса дали обвинението е достатъчно основание кметът временно да бъде отстранен от длъжност. Решението на Районния съд в Лом ще бъде ключово за по-нататъшния ход на случая, който вече излезе извън рамките на местен политически скандал и се превърна в тест за реакцията на институциите при съмнения за натиск върху изборния процес.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com