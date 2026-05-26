Започна решаващ избор за български съдия в Общия съд на ЕС

Министърът на правосъдието Николай Найденов даде начало на изслушването на кандидатите за съдия от България в Общия съд на Европейския съюз. Той подчерта, че навременното излъчване на българските кандидати е задължение, което страната трябва да изпълни. По думите му изборът е от особено значение заради ролята на Общия съд в системата на ЕС. Изслушванията са насрочени за днес и за петък, 29 май.

Найденов поздрави Комисията по подбор за досегашния ход на процедурата и благодари за положения труд. Той заяви, че целта е България да изпрати в тази ключова европейска институция най-подготвените и достойни кандидати.

„Поздравявам ви с успешния ход на процедурата за избор на съдии в Общия съд на ЕС, която се развива досега. Искам да ви благодаря за положения труд и за усилията, за да може в крайна сметка да изпратим в тази ключова институция най-подготвените и достойните сред кандидатите“, каза министърът.

Правосъдният министър увери комисията, че Министерството на правосъдието стои зад работата ѝ с пълна институционална подкрепа. Найденов посочи, че екипът на ведомството ще бъде на разположение за професионално съдействие, така че процедурата да приключи спокойно, професионално и без затруднения.

Той обърна внимание и на високата отговорност, която носи комисията при избора. Според Найденов всички погледи са насочени към нейната независимост, обективност и безпристрастност, защото именно тези качества трябва да гарантират подбор на кандидати с най-високи професионални качества.

Процедурата засяга представителството на България в една от важните съдебни институции на Европейския съюз. Общият съд разглежда широк кръг дела, свързани с правото на ЕС, затова изборът на български съдия е с пряко значение за участието на страната в европейската съдебна система.

