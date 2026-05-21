Пълен обрат с Пепи Еврото. Вече не се издирва

Пълен обрат претърпя делото срещу скандалния Петьо Петров по прякор Пепи Еврото. Софийският градски съд го освободи от наказателна отговорност. Преди това прокуратурата поиска 14 години затвор за измама в особено големи размери. Петьо Еврото трябва да плати 2500 евро административна глоба.

Освен това съдът отмени европейската заповед за ареста му.

"Сега вече можем да го очакваме тържествено на летището", обяви иронично след заседанието адвокат Минчо Спасов, който защитава интереса на ощетеното семейство Златанови. Според него прокуратурата се е провалила, като е скъсала връзката на Пепи Еврото с връщането на златото. В началото бяха обвиняеми двамата прокурори, които са го върнали на съпругата на Пепи Еврото заедно с шофьора му са го натоварили в голям черен джип.

Според Спасов има организирана престъпна група, която включва двамата прокурори, Пепи Еврото и брата на бившия вътрешен министър Младен Маринов, който е бил шофьорът.

След заседанието от прокуратурата обявиха, че има 15 дни срок, за да протестират, но уважават решението на съда.

Делото се гледа задочно, тъй като от три години Пепи Еврото е в неизвестност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com