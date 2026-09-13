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Смениха шефа на МВР-Хасково

Смениха шефа на МВР-Хасково

София. Министърът на вътрешните работи Цветлин Йовчев е подписал заповед за пенсиониране на директора на Областната дирекция на МВР в Хасково Петьо...

10 ноември | 11:55
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