Пълен обрат с Пепи Еврото. Вече не се издирва
Съдът отмени европейската заповед за ареста му
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Съдът отмени европейската заповед за ареста му
Поводът е отстраняването на българския европрокурор
Петьо Петров се свързва със скандала "Осемте джуджета"
Висшият съдебен съвет образува дисциплинарно производство срещу бившия ръководител на Столичното следствие Петьо Петров. Кадровците на Темида изпълни...
Решението на Висшия съдебен съвет (ВСС), с което Петьо Петров е освободен като следовател в следствения отдел на Софийската градска прокуратура, е при...
ВСС не прие оставката на Петьо Петров като следовател в Софийска градска прокуратура. Гласовете бяха разпределени: 12 "за", 4 "против" и 2 "въздържал...
София. Петьо Петров се оттегли като завеждащ Следствения отдел към Софийската градска прокуратура, съобщиха от държавното обвинение. Петров е подал з...
Прокуратурата ще проверява ръководителя на столичното следствие Петьо Петров, заради информацията, че негов подчинен е знаел за изчезването на тефтерч...
София. Министърът на вътрешните работи Цветлин Йовчев е подписал заповед за пенсиониране на директора на Областната дирекция на МВР в Хасково Петьо...