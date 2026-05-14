Депутатите приеха промените в съдебната система

Народното събрание прие на първо четене и трите законопроекта за изменение на Закона за съдебната власт, внесени от „Прогресивна България“, „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“.

Измененията са свързани с критериите за подбор на членове на органите на съдебната власт. И трите законопроекта предвиждат ограничаване на правомощията на Висшия съдебен съвет (ВСС) с изтекъл мандат да взима кадрови решения. Законопроектът на „Прогресивна България“ обаче предвижда възможност след изтичане на мандата упражняването на тези правомощия да става само по изключение и при необходимост, свързана с осигуряване на нормалното функциониране на съдебната система.

Управляващите предвиждат и мерки за ограничаване на концентрацията на влияние, като се предлага лица, заемали висши ръководни длъжности, да не могат непосредствено да бъдат избирани за членове на ВСС.

Със законопроекта на "Демократична България" се въвежда „двойно мнозинство“ при ключови решения както в пленума на ВСС, така и в съдийската колегия по кадрови и дисциплинарни въпроси. Решенията ще изискват не само общо мнозинство, но и мнозинство от членовете, избрани пряко от съдиите, с цел укрепване на професионалната квота и ограничаване на политическото влияние.

Законопроектът на „Продължаваме промяната“ предлага промени в начина на избор на парламентарната квота във ВСС с цел тя да придобие обществен, а не партиен характер, като се създава възможност академичните среди и адвокатурата да излъчват свои представители. По-конкретно се предлага: Един член от съдийската колегия да се определя по предложение на Общото събрание на адвокатите в страната; един член от съдийската колегия – по предложение на Съюза на юристите в България; един член от прокурорската колегия – по предложение на Академичния съвет на Софийския университет; и един член от прокурорската колегия – по предложение на Българската академия на науките.

