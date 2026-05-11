Отличиха Тодор Батков сред елита на българското право

Станалият легенда адвокат Тодор Батков беше отличен с една от най-престижните награди в категория „Право“ по време на XI-о издание на Годишните награди за бизнес и туризъм Bright Awards. Той получи признанието за корпоративен адвокат на официална церемония в столичния хотел „Маринела“, където се събраха представители на бизнеса, институциите, правните среди и медиите.

Отличието беше връчено лично от конституционния съдия Орлин Колев, който поднесе статуетката на Батков пред десетки гости на събитието. Категория „Право“ беше определена като една от най-силните и престижни в рамките на тазгодишното издание на наградите.

По време на церемонията беше припомнено, че Тодор Батков е управляващ съдружник в адвокатско дружество „Батков и сие“ повече от 35 години. Кариерата му е свързана с някои от най-важните процеси в българския обществен и правен живот след началото на демократичните промени.

Преди да се посвети изцяло на адвокатската професия, Батков е старши съветник на министър-председателя в първото демократично правителство на България. Той участва и в работата на Конституционната комисия към Великото народно събрание, където се включва в изработването на проектите за новата Конституция, Търговския закон и редица ключови нормативни актове.

През годините Тодор Батков се утвърди като едно от най-разпознаваемите имена в българската адвокатура, а популярността му излиза далеч извън юридическите среди и покрай дългогодишната му роля като собственик и ръководител на футболния клуб Левски.

През 2008 г. той е удостоен и с орден „Стара планина“ – първа степен, едно от най-високите държавни отличия в България.

XI-тото издание на Bright Awards събра представители на бизнеса, туризма, образованието, медицината, правото и публичния сектор. Организатор на събитието е Балканска Медийна Асоциация с подкрепата на десетки национални и регионални медии, министерства и комисии към Народното събрание.

Церемонията се проведе с подкрепата на „Оптимус Енерджи БГ“, Кормисош и Макс Актив. Водещ на вечерта беше Искрен Пецов, а за музикалната програма и настроението на гостите се погрижиха Краси Недялков, Бриана и дует „Експоуз“.

