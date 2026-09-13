Право на отговор МК "Доверие": Верни сме на мисията си да предоставяме качествена медицина

Право на отговор на публикацията в standartnews.com от 22.07.2025 г., озаглавена „Скандалът около „Доверие“ трещи: Нови подробности“ Екипът на Ме...