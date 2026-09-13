Три специалности чупят рекорди в СУ. Нова професия в топ 10
Софийският университет „Св. Климент Охридски" обяви резултатите от втория и окончателен етап на класирането
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Софийският университет „Св. Климент Охридски" обяви резултатите от втория и окончателен етап на класирането
Легендарният адвокат беше награден по време на церемонията Bright Awards в София
Георги покори величествения осемхилядник Макалу
Право на отговор на публикацията в standartnews.com от 22.07.2025 г., озаглавена „Скандалът около „Доверие“ трещи: Нови подробности“ Екипът на Ме...
Каква е причината?
Рядко потребителите на застрахователни продукти и услуги се запознават детайлно с полиците
Ето на какви дни почивка имаме право през 2024 г.
Кметовете на Анкара и Истанбул с по-голямо доверие от президента
Право на великденска добавка добиха около 534 хиляди души, които от 26 април се възползват от сумата
Не цялата съдебна система е това, което се показва в последните месеци и години
Борислав Сарафов проведе и разговори с представители на Департамента по правосъдие на САЩ
Тя е един от най-ерудираните специалисти в областта на европейското и международното право в България
Статуетката и грамотата ще й бъдат връчени от професорите Васил Мръчков и Сашо Пенов
"рез справедливостта те работят за обществото и защитата на правата на гражданите
Министерство на правосъдието ги пусна за обществено обсъждане
Има юридическа правоспособност, каза министърът
БНТ не предоставила право на отговор на министъра
Красавицата стартира онлайн обучение по английски език за деца от социално слаби семейства
Със своите 78 навършени години Христо Шопов е най-възрастният студент
Пакетът с икономически стимули на Байдън бе подкрепен от Сената, но с леки изменения