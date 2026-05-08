Новият министър Демерджиев сред големите победители на Bright Awards

Току-що назначеният министър на вътрешните работи Иван Демерджиев получи едно от големите отличия на тазгодишните награди Bright Awards. Адвокатска кантора „Демерджиев, Петров и Баев“ бе отличена като най-добро адвокатско дружество по време на церемония в хотел "Маринела" в София. Наградата бе връчена от проф. Илин Савов, а от сцената Демерджиев заяви, че „професионалистите не остават незабелязани“.
Събитието събра представители на бизнеса, политиката, правото, медицината и туризма.
В категория "Право" приз получи и адвокат Тодор Батков, като наградата му бе връчена от конституционния съдия Орлин Колев. За млад юрист бе отличена Илияна Видова, а международен адвокат стана Йорданка Бекирска. Наградата за нотариус отиде при Минчо Даскалов и бе връчена от заместник-председателя на Нотариалната камара Камен Каменов.
Сред официалните гости и участници във връчването на отличията бяха народните представители Димо Дренчев, Нихал Йозерган, Даниел Парушев и Габриел Вълков. Служебният министър на туризма Ирена Георгиева отличи Община Костенец за балнео и селски туризъм, както и СПА хотел "Санте" във Велинград. Приз получи и Община Поморие за развит морски туризъм.
На церемонията присъства и волейболната легенда Владо Николов, чиито синове са рекламни лица на една от отличените марки - FitSpo Nutrition. За музикалната програма се погрижиха Краси Недялков, Бриана и дует "Експоуз", а водещ на събитието бе Искрен Пецов. Организаторите обявиха, че тазгодишното издание е в подкрепа на семейства с репродуктивни проблеми.
Ето и останалите наградени:
Категория Автоиндустрия - HERMES AUTO GROUP и Eldrive Charging
Категория Услуги - ЧИСТИ.БГ, KVZ, PARTNERS и Gala Trade Consult
Категория Енергетика - Топлофикация Перник
Категория Медицина - доц. Михаил Рашков - шеф на 2-ра клиника по ортопедия в "Пирогов", проф. Ивона Даскалова - началник на клиниката по ендокринология към УМБАЛ "Витоша" и EO DENT за иновации в денталната медицина
Категория Хотели - Grand Hotel Resorts by Pulse, Бутик Холидей в Пирин Голф и хотел "Кристал" в Русе
Категория Заведения - EDEN Restaurant в Пловдив
Категория Храни - БУЛГАРЧЕ и FITSPO NUTRITION
Категория Образование - 131-во СУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“ и специалност „Трудова и организационна психология“ към Софийския университет
Категория Строителство и инвестиции - Община Черноочене и строително-инвестиционна компания „Емблема“
Категория Sport & Wellness - Pulse Fitness
Категория Туризъм Финансови институции - TAVEX
Категория Дизайн и архитектура - Home Lovely Home
Категория Козметика - Натурална козметика Старосел и LABOR 8
Категория Мода - JANET JEWELS и Terry’s Fashion
Категория Красота и здраве - МАКС АКТИВ
Категория Кауза - Фондация „Съвет за спортно развитие“
Категория Международен бизнес - Българо-турска търговско-индустриална камара
Категория Спорт - Българска Снукър Федерация
Церемонията се осъществи с подкрепата на „Оптимус Енерджи БГ“, „Кормисош“ и „Макс Актив“. Медийни партньори на събитието бяха БНР, Стандарт, телевизиите България 24 и Код Фешън, информационна агенция Крос и редица печатни и онлайн медии.
