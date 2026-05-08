Бизнесмени показаха мистериозна сметка. Кой лъже

Днес от Сдружението на заведенията в България публикуваха една доста интересна снимка на касова бележка, или по-скоро на келнерска сметка, направена в съседна Гърция. Ето какво казват от организацията по този повод:

Една супер яка сметка от Атина, Гърция. Каквато в България отдавна няма как да видите. И това при:

• ДДС за ресторантите в Гърция е диференцирано

• сезонът е три пъти по-дълъг

• оборотите са огромни

• туристическият поток е в пъти по-силен

• Куверт (такса обслужване): 3,00 €

• Хориатики (гръцка салата): 8,00 €

• Оректика (предястие/разядки): 3,00 €

• Пататес (картофи): ~4,00 €

• Марати (риба или специалитет): 7,00 €

• А. нимфи (неясно – вероятно ястие с миди): 5,00 €

Напитки:

Нера (вода): 3,00 €

Узо Plomari: 11 €

И какво й е толкова на сметката? Първо не е ясно в какъв клас заведение в Атина е, където живеят едти от най-богатите гърци. Второ - у нас и по-точно в София, има десетки кръчми особено в елитните части, където за тези неща ще те зашлевят и с повече пари...

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com