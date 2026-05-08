Бизнесмени показаха мистериозна сметка. Кой лъже

Днес от Сдружението на заведенията в България публикуваха една доста интересна снимка на касова бележка, или по-скоро на келнерска сметка, направена в съседна Гърция. Ето какво казват от организацията по този повод:
Една супер яка сметка от Атина, Гърция. Каквато в България отдавна няма как да видите. И това при:
• ДДС за ресторантите в Гърция е диференцирано
• сезонът е три пъти по-дълъг
• оборотите са огромни
• туристическият поток е в пъти по-силен
• Куверт (такса обслужване): 3,00 €
• Хориатики (гръцка салата): 8,00 €
• Оректика (предястие/разядки): 3,00 €
• Пататес (картофи): ~4,00 €
• Марати (риба или специалитет): 7,00 €
• А. нимфи (неясно – вероятно ястие с миди): 5,00 €
Напитки:
Нера (вода): 3,00 €
Узо Plomari: 11 €
И какво й е толкова на сметката? Първо не е ясно в какъв клас заведение в Атина е, където живеят едти от най-богатите гърци. Второ - у нас и по-точно в София, има десетки кръчми особено в елитните части, където за тези неща ще те зашлевят и с повече пари...
