Ето какъв съвет без пари дадоха на алчните бизнесмени
И ги предупредиха много сериозно
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И ги предупредиха много сериозно
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