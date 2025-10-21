Обявиха Мила Маречкова за „Жена на годината“ в категория Бизнес
Изпълнителният директор на БАТ България получи приза на юбилейното издание на церемонията на Grazia
От Ню Йорк до Несебър: Роб Мъни яхна българското лято със стил
Певецът ще участва в церемонията на Summer Bright Awards 2025
Компаниите бяха наградени на специална церемония в InterContinental Sofia
BTL Industries завоюва и втора награда в категорията „Компания на 2025 г. в сектор Производство“
Депутатът Ангел Славчев връчи наградата за Кауза
От името на общината отличието прие заместник-кметът Васил Дойнов
Стабилният финансов сектор е гръбнакът на всяка здрава икономика
От минералните извори до Дунавските пламъци - туризмът празнува успехите си
Чавдар се утвърди като пример за ефективно местно управление
УНСС стана Университет на годината, Федерацията по шахмат 2022 също си тръгна с приз
Народни представители, общински съветници, адвокати и журналисти връчиха призовете в категориите
Ето ги големите победители
Водещ ще бъде Джо Кой
По повод връчване на награди
Претенденти за "Оскар" са сред номинираните
Церемонията ще се състои на 3 ноември
Обявиха класираните
Церемонията ще се състои на 1 ноември.
Получи наградата за мир в Германия