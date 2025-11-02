Славка Бозукова: Културното наследство трябва да стане национален приоритет

„Време е културното наследство да се превърне в национален приоритет. Културното наследство не е украса, то е основа, то е нашата памет, идентичност и нашата сила.“ С тези думи председателят на Общество „Културно наследство“ Славка Бозукова постави началото на тържествения юбилеен спектакъл „България – страна на Чудесата“, състоял се в Народния театър „Иван Вазов“.

Събитието отбеляза 15 години от старта на националната кампания „Чудесата на България“ – най-мащабната инициатива за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на страната.

Петнадесет години вдъхновение и памет

„Вече 15 години заедно градим голямото семейство „Чудесата на България“. Днес, гледайки тази пълна зала, мога да кажа – то е живо, силно и вдъхновено“, каза още Славка Бозукова пред препълнения салон на Народния театър.

Водещи на спектакъла бяха актьорите Анна Кошко и Деян Донков, а началото постави група „Вакали“ с впечатляващо барабанно изпълнение. „Тази вечер едно от чудесата – Народният театър „Иван Вазов“, е сцена на времето. На нея няма да сме само актьори, а пътешественици в необятния свят на чудесата, който ще ни припомни кои сме, какво сме направили и защо трябва да пренесем древното си наследство в утрешния ден“, каза Донков. „За 15 години крепостите оживяха, светилищата проговориха, маршрутите се превърнаха в преживявания, които оставят спомен. България стана бранд, който носи дух, история и бъдеще“, добави той.

На тържествената церемония бяха връчени юбилейните награди за културно наследство в категориите „Чудо на България за последните 15 години“, „Атракция на България“, „Дестинация на България“ и „Памет“.

Награди за най-значимите открития и атракции

Преди представянето на финалистите в категория „Чудо на България за последните 15 години“ народната певица Валя Балканска и гайдарят Петър Янев изпълниха емблематичната песен „Излел е Дельо хайдутин“, която от 50 години лети в космоса.

Финалисти, избрани от над 100 000 българи, станаха Провадия-Солницата, Хераклея Синтика и Малката принцеса от Урвич. Отличията връчи заместник-министърът на културата Тодор Чобанов, който отбеляза: „Действително сме изправени пред една забележителна годишнина, която ни кара да направим равносметка за изминатия път. През тези 15 години, рамо до рамо, стопаните на обектите, държавата, жреците на паметта – моите колеги археолози, успяхме да постигнем, с общи усилия, забележителни успехи в името на нашата голяма мисия – опазването на нашето национално културно наследство.“

Финалисти в категория „Атракция на България за последните 15 години“ станаха Белоградчишките скали, остров „Св. Анастасия“ и Базиликите в Пловдив. Отличията връчи заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева, която подчерта: „България има много чудеса. Всички те са прекрасни сами по себе си, но оживяват и истински омагьосват, когато до тях се докоснат волята, вярата и усилията на човека.“

Награди „Памет“ и „Бранд“ – почит към пазителите на духа

По повод Деня на народните будители вокалистът на група „Ахат“ Звезди Керемидчиев изпълни новата си песен „Ние сме българи“.

След това бяха връчени наградите в категория „Памет“. Отличието за „Музей“ получи д-р Огнян Тодоров, директор на Регионалния природонаучен музей – Пловдив. Наградата за „Библиотека“ отиде при Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, връчена от депутата Искра Михайлова-Копарова, която каза: „Петнадесет години по-късно имаме честта да даваме награди за толкова много прекрасни паметници на културата – хранилища на българската култура.“

Отличието за „Читалище“ бе присъдено на Народно читалище „Георги Тодоров – 1885“ – Белица. Заместник-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев връчи наградата с думите: „Нека духът на българските будители никога да не излиза от българските семейства.“

В категория „Бранд“ отличия получиха Кърджали, Шумен и Етрополе. Преди това народната певица Николина Чакърдъкова и ансамбълът ѝ изпълниха песента „Сватба е“.

Наградите връчи вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов, който заяви: „Има дни, в които България се смълчава от признателност към онези, които са ни пробудили със своите дух и слово. Днес е Денят на народните будители – онези хора, които са вярвали, че сме дали най-древната култура на този континент.“

Дарителите на чудесата и финалът с национален химн на духа

Преди връчването на наградите в категория „Дарители“ китаристът Иван Лечев и Константин Цеков изпълниха песента „На път“ на ФСБ. Сред отличените дарители бяха Цветелина Бориславова, Асен Христов и Христо Ковачки. Отличията връчи вицепрезидентът на „Европа Ностра“ Греъм Бел, който каза: „Вече 15 години отбелязваме невероятните чудеса, с които разполага България. За това нещо не са необходими само приятели, необходими са специални приятели – партньори, които осигуряват истинска подкрепа и дават всичко от себе си, за да може това да продължава.“

Юбилейният спектакъл завърши с песента „Къде си вярна ти, любов народна“ по текст на Добри Чинтулов – символичен финал на вечер, в която България почете своите чудеса, своите хора и своето безценно културно наследство.

Годишните отличия „Чудесата на България“ остават единствените национални награди за културно наследство – признание за археолозите, историците, кметовете, музеите и всички, които превръщат миналото ни в живо бъдеще.

