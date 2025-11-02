Спектакълът за Чудесата! Снимки, които спират дъха

Феерия от звук, картини и визуални ефекти беляза Нощта на Чудесата на България. На 1 ноември, когато страната ни се прекланя пред делото на народните будители, спектакълът „България – страна на чудесата“ превърна едно от най-големите ни чудеса – Народния театър „Иван Вазов“ в сцена на времето.

СНИМКИ: ГЕОРГИ ОКОЛСКИ

Над 800 души – министри, депутати, дипломати, кметове, представители на научния, творческия и артистичния елит, стотици членове на Младежка академия „Чудесата на България, преживяха невероятното пътешествие на българсикя дух през вековете. По време на спектакъла, организиран от Общество „Културно наследство“ – българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство Европа Ностра, бяха раздадени юбилейните награди „Чудесата на България. Тази година кампанията за опазване на културното наследство навършва 15 години.

Юбилейните отличия връчиха вицепремиерът Гроздан Караджов, зам.-председателят на НС Драгомир Стойнев, зам.-министрите на културата и на туризма Тодор Чобанов и Ирена Георгиева, председателят на обществения съвет на Общество „Културно наследство“ Искра Михайлова, съветникът по култура на премиера Росен Желязков – Вежди Рашидов, посланикът на Кралство Мароко Н.Пр. Закия ел Мидауи и вицепрезидентът на Европа Ностра Греъм Бел, който дойде в България специално за церемонията.

