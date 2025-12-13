Тракийският конник се върна! Спасиха безценна реликва

Безценно чудо на България, откраднато преди близо 30 години, бе върнато в страната ни, съобщиха от Министерство на културата. Оброчната плочка „Тракийски конник“ е откраднатa през 1996 г. от Регионалния исторически музей в Разград.

Артефактът бе спасен и върнат у нас след успешна координация и съвместни действия на служители от българската дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ и полицейските служби на Кралство Испания.

През 2024 г. чрез канала на Интерпол в ДМОС е постъпила информация, че предмет, който е обявен за издирване, е идентифициран на територията на Испания. Там той бил предлаган на онлайн търг. След потвърждение от българска страна, че предметът е обявен за откраднат, аукционната къща прекратила продажбата му.

Връщането на артефакта било координирано между компетентните органи в двете страни - МВР, Министерството на културата и Прокуратурата на Република България, проведени били и няколко междуведомствени срещи. В резултат на активното съдействие на испанските компетентни органи през януари 2025 г. артефактът бива доброволно предаден на Националната полиция на Испания от неговия притежател.

Преди ден спасената оброчна плочка бе представена в Министерство на културата.

Заместник-министърът на културата Чобанов благодари на всички участвали в успешната реализация. От името на министъра на културата Мариан Бачев и на целия екип на Министерството на културата и от свое име той изрази признателност за професионализма и методичната работа, довели до успешното приключване на процеса по връщане на „Тракийския конник“ в България.

Специални благодарности доц. Чобанов отправи и към преподавателката по история на изкуството към Университета “Grenoble Alpes” г-жа Джамила Фелаг-Шебра, която е сигнализирала на испанските полицейски власти за артефакта. Тя също бе част събитието чрез видео връзка и получи благодарствена грамота от министъра на културата Мариан Бачев, както и покана да посети страната ни.

Домакин на събитието по предаването на оброчната плочка бе зам.-министърът на културата Тодор Чобанов, а официални гости - посланиците на Република Франция Н. Пр. г-жа Мари Дюмулен, както и на Кралство Испания Н. Пр. г-н Мигел Алонсо Берио.

