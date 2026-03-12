Бургас - българският Камино де Сантяго

Община Бургас планира да се включи в нова инициатива за развитие на културно-поклоннически туризъм, която ще свърже различни исторически и духовни обекти в страната чрез мрежа от туристически маршрути. Градът ще бъде отправна точка за българския "Камино де Сантяго".

Предложението е заложено в докладна записка на заместник-кмета по туризъм и спорт Манол Тодоров и ще бъде разгледано на мартенската редовна сесия на Общински съвет-Бургас.



Проектът носи името „Път до мощите на Св. Йоан Кръстител“ и се реализира по инициатива на едноименното сдружение. В рамките на периода 2026–2028 г. организацията планира да разработи и популяризира три културно-поклоннически вело-туристически маршрута в България. Основният фокус на инициативата са мощите на Св. Йоан Кръстител, които се съхраняват в Созопол.



Идеята е маршрутите да свържат природни, културни, исторически и духовни забележителности, като по този начин се създадат нови възможности за развитие на местния туризъм и за стимулиране на икономиката в регионите, през които преминават. Проектът цели също да насърчи културния обмен и да повиши интереса към българското историческо и духовно наследство.



Участието на Бургас в инициативата е определено като логична стъпка, тъй като градът е основен транспортен и туристически център в региона. Очаква се значителна част от посетителите, които ще поемат по поклонническите маршрути, първо да пристигат именно в Бургас, преди да се отправят към началната точка на вело-пешеходните трасета.



Това създава възможност градът да се позиционира като важна спирка за поклонници и туристи, интересуващи се от културен, духовен и екотуризъм. Според предложението общината и туристическият бизнес ще могат да разработят допълнителни услуги и продукти, които да насърчат посетителите да останат по-дълго в Бургас преди или след преминаването на маршрута, пише "Блиц".



В бъдеще се предвижда и създаването на трети маршрут – между Бургас и Созопол, който ще бъде част от пешеходно-велосипедната мрежа към поклонническия път. Така ще се оформи цялостна система от маршрути, водещи до светинята.



Проектът е вдъхновен от утвърдени европейски културно-поклоннически маршрути като Камино де Сантяго в Испания, Рота Висентина в Португалия и Виа Франсигена в Италия. Подобни инициативи съчетават духовното преживяване с опознаването на културното наследство и се превръщат в значим фактор за развитие на туризма и местните икономики.



Споразумението между Община Бургас и сдружението ще има рамков характер и няма да създава автоматични финансови задължения за страните. Всички дейности по проекта ще се реализират при спазване на действащото административно, туристическо, културно и екологично законодателство.



С докладната записка се предлага Общинският съвет да одобри подписването на споразумение за сътрудничество, което да постави основата на дългосрочно партньорство за устойчиво развитие и популяризиране на културно-поклонническия маршрут „Път до мощите на Св. Йоан Кръстител“.



Очаква се инициативата да допринесе за по-широка популяризация на българското духовно и историческо наследство и да привлече нови групи туристи в региона.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com