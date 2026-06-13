Румъния ще си вземе от Благодатния огън, ние - не
Символизира чудотворната светлина на Възкресението на Христос и е светиня за вярващите
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Символизира чудотворната светлина на Възкресението на Христос и е светиня за вярващите
Проектът носи името „Път до мощите на Св. Йоан Кръстител“
Чака се прословутата процедура
Военноисторическият музей вади златният венец на цар Борис Трети
За коя марка става въпрос
На Петковден хората ще могат да докоснат чудодейната риза на светицата
300 наши деца от цяла Европа чакат премиера в Италия Дарохранителница с камък от гроба на Свети Иван Рилски. Това ще занесе като скъп дар премиерът Б...