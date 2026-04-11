Румъния ще си вземе от Благодатния огън, ние - не

Всяка година на Велика събота на Божи гроб от небето в ръцете на Йерусалимския патриарх пада Благодатният огън. И до днес тайнството е неразгадано, въпреки че много учени са градили хипотези.

Благодатният огън символизира чудотворната светлина на Възкресението на Христос, за която говори още апостол Петър, и се смята за светиня за вярващите.

Появата му в навечерието на православния Великден чрез молитвите на православния патриарх, духовенството и хилядите поклонници, се нарича „чудото на слизането на Благодатния огън“.

Подготовката за слизането на Благодатния огън започва в събота сутрин. Всяка година параклисът Божи гроб внимателно се проверява за запалителни средства, с цел да изчезне всяко съмнение, че чудото е плод на човешка ръка. Огледът правят представители на мюсюлманската общност в Йерусалим.

След това вратите се запечатват с голяма пита пчелен восък. Подпечатват го духовници от католическата, арменската и коптската църква, които имат параклиси в големия храм при Божи гроб. Това е знак, че всички кандила в параклиса са изгасени.

По стара традиция единствените, които могат да получат небесния огън са православните и те го предават на другите християнски вероизповедания. Йерусалимският патриарх се подготвя да влезе в параклиса, а всички богомолци притихват.

Според старо поверие, ако Благодатният огън не слезе на Велика събота, това ще е последният ден на човечеството. Храмът на Божи гроб ще бъде разрушен и ще настъпи Второто пришествие.

Според поверията едно от кандилата над Божи гроб се самозапалва. От него патриархът запалва снопчета от по 33 свещи и ги изнася от храма. Всички протягат ръце, за да запалят свещите си и да се поздравят с „Христос Воскресе“!

Тази година българска църковна делегация няма да лети до Йерусалим заради конфликта в региона. Решението е взето на заседание на Светия синод. От там уточниха, че Благодатният огън се пази в Синодалния параклис и още няколко манастира в страната.

Въпреки кризата в Близкия изток, Благодатният огън от Йерусалим ще бъде донесен в Румъния на Велика събота, 11 април, след постигнато споразумение с подкрепата на румънските и израелските власти. Новината беше съобщена от местни медии, позовавайки се на информация от представителя на Румънската патриаршия в Светите земи, архимандрит отец Йоан Мейу.

„Благодарение на намесата на румънското посолство в Израел получихме маршрут за полет от израелското външно министерство, с излитане от летище Бен Гурион в Тел Авив. С Божия помощ ще пристигнем в Букурещ на Велика събота със специален полет“, заяви архимандритът и допълни: „Надявам се ситуацията да не се изостри и да успеем да изпълним успешно тази красива мисия и голямо благословение за румънската православна вяра.“

Благодатният огън се пренася в Румъния всяка година от 2009 г. След пристигането му в страната, свещеници и духовници от всички епархии на Румънската православна църква вземат частици от пламъка, за да го разнесат по храмовете за Великденската служба.

Благодатният огън ще бъде посрещнат в Патриаршеската катедрала от румънския патриарх Даниил по време на специална церемония.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com