Румъния ще си вземе от Благодатния огън, ние - не
Символизира чудотворната светлина на Възкресението на Христос и е светиня за вярващите
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Символизира чудотворната светлина на Възкресението на Христос и е светиня за вярващите
Митрополит Даниил проведе телефонен разговор с Теофил III
Йерусалимският патриарх го измолва на Божи гроб През вековете латини и арменци напразно чакат чудото Благодатният огън е чудото, което предшества на...
Софийският викарий- Браницки епископ Григорий, ще води българската църковно-държавна делегация, която трябва да донесе Благодатния огън от Йерусалим....
За поредна година Пловдивският митрополит Николай ще лети до Божи гроб в съботата преди Великден, за да донесе за всички вярващи в България благодатни...