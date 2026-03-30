Йерусалимският патриарх проговори за Благодатния огън

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил проведе телефонен разговор с Йерусалимския патриарх Теофил III. В хода на разговора предстоятелят на Българската православна църква изрази загриженост от продължаващите военни действия в Близкия изток и съобщенията за ограничаване на достъпа до храма „Възкресение Христово”.

Йерусалимският патриарх запозна патриарх Даниил с актуалната обстановка в региона. Той подчерта, че има уверения, че богослуженията по време на Страстната седмица и на пасхалния период няма да бъдат прекъсвани. Представителите на Поместните църкви ще имат достъп до храма за Благодатния огън, както всяка година досега.

Патриарх Даниил изрази своята безрезервна подкрепа към Йерусалимската патриаршия, наричана „Майка на Църквите”, и към нейното паство, което преминава през големи изпитания заради конфликта.

Той увери своя събрат, че православният български народ се моли всекидневно за всички, които страдат от военните конфликти. Разговорът завърши с пожелания за мир по света и за светло посрещане на предстоящия празник Възкресение Христово.

