Ако искате любов, носете червено днес

На 12 май църквата почита и Свети Герман I Константинополски. Той е живял през VII-VIII век и е бил патриарх на Константинопол в един от най-тежките периоди в историята на Църквата - времето на иконоборството.

Свети Герман I Константинополски

Произхожда от благородно семейство, получава отлично образование и по-късно заема висок църковен сан. Патриаршеското му служение съвпада с период, в който имперската власт се опитва да забрани почитането на иконите. Заради твърдата си позиция в защита на иконопочитанието той е принуден да се оттегли от патриаршеския престол, но неговият духовен авторитет продължава да нараства.

Впоследствие църквата го признава за един от основните защитници на православното иконопочитане.

Народни традиции, поличби и забрани на 12 май

Според народните вярвания, ако през нощта се виждат много ярки звезди, лятото ще бъде топло и плодородно. Ако духа силен вятър, това се приема като знак за предстоящи проливни дъждове и лошо време.

Какво не трябва да се прави на този ден

На 12 май се е вярвало, че не бива да се проявява небрежност при работа с остри предмети, тъй като всяко нараняване може да има неблагоприятно значение. Народните поличби съветват още да се избягва открит огън, за да не се предизвикат нещастия.

Смятало се е също, че не е добре да се споделят лични планове, тъй като те могат да не се осъществят или да се развият по различен начин от очакваното.

Съществувало е и поверие, че жените не бива да носят черно на този ден, защото това може символично да привлече самота или да „отдалечи“ щастието.

Какво е добре да се прави

Според традицията денят се е смятал за подходящ за добри дела. Вярвало се е, че помощта към нуждаещите се се връща многократно. За привличане на любов и щастливи събития в дома се е препоръчвало в облеклото да има нещо червено.





