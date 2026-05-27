Чудо! Папа Лъв XIV спаси припаднал мъж

Драматичен инцидент беляза традиционната обща аудиенция на площад „Свети Петър“ във Ватикана тази сряда. Пред очите на хиляди вярващи мъж се свлече в безсъзнание на земята, а в абсолютен прецедент самият папа Лъв Четиринадесети реагира светкавично и лично му оказа първа помощ, предаде агенция ДПА, позовавайки се на италианските медии.

Светият отец заряза охраната, за да помогне на пострадалия

Ужасяващата сцена се разиграла, докато стотици богомолци чакали на огромна опашка с надеждата да се ръкуват с папата. По обед температурите в италианската столица скочиха рязко до задушаващите 30 градуса на сянка. Според информация на информационната агенция „АДН Кронос“, именно безпощадните юлски горещини са причинили внезапното прилошаване и колапса на мъжа.

На видео кадри, които за минути взривиха социалните мрежи, се вижда как Светият отец не губи нито секунда, нарушава протокола за сигурност и лично се втурва към падналия човек, за да провери жизнените му показатели и състоянието му. Реакцията на папата предизвика вълна от възхищение в целия свят, доказвайки неговата дълбока човечност.

Жегата в Рим не спря молитвите във Ватикана

На място веднага са пристигнали и ватиканските медицински екипи. След първоначалната намеса на папата, главата на пострадалия мъж е била покрита, за да бъде предпазен от слънцето, след което той е бил отведен в съзнание с инвалидна количка към спешния медицински център.

Веднага след като се увери, че животът на вярващия е вън от опасност, папа Лъв Четиринадесети демонстрира желязна воля и хладнокръвие. Той се върна на трибуната и продължи общата аудиенция по предварително начертания план, отправяйки своите благословии към хилядите поклонници, устояващи на римските жеги.

