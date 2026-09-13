Чудо! Папа Лъв XIV спаси припаднал мъж
Главата на Римокатолическата църква заряза строгия ватикански протокол
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Главата на Римокатолическата църква заряза строгия ватикански протокол
Президентът на САЩ се срещна с украинския си колега преди погребението на папата
Мнозина от вярващите са спали през изминалата нощ в подстъпите към "Свети Петър"
По тази причина във Ватикана и в Рим се въвеждат драконовски мерки за сигурност
Малцина знаят чудната история на свети Петър
Дала ги царица Евдокия
"Свети Петър" се намира на около петдесет метра източно от остров Свети Иван
Следващата обща аудиенция е на трети август Франциск се среща с вярващите в сряда, ако е във Вечния град Може ли да отидеш до Рим и да не видиш папа...
Рим. За първи път във Ватикана изложиха публично мощите, за които се смята, че са на Свети Петър, предаде АП. Костите са увити в тъкан в пурпурен цвят...
Ватикана. За пръв път мощите, за които се смята, че може би са на свети Петър, бяха изложени публично във Ватикана в неделя, предаде АП. Публичната...
Рим. Италиански бизнесмен се качи на купола на базиликата "Свети Петър" и развя плакат в знак на протест срещу "социалното клане" в Италия. На огромн...