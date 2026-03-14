Най-чистият въздух на Балканите. Намира се в наше село

Високо в сърцето на Родопите, на 1350 метра надморска височина, се намира малко планинско село, на което дори учени от НАСА обръщат внимание. Според изследване от март 2003 г., извършено със сателита Terra Modis, районът в радиус от 40 километра около с. Равногор притежава най-чистия въздух на Балканите. Данните са получени чрез спътниково наблюдение, а резултатите са публикувани в списание National Geographic.

Това откритие не е случайно – Равногор е обградено от гъсти борови гори, които пречистват въздуха и създават усещане за свежест. Голяма част от земите около селото попадат и в защитената европейска екологична мрежа Натура 2000, което гарантира съхранението на тази уникална природна среда.

Старото му име е Кория

Село Равногор е разположено в красивия планински район на община Брацигово, върху Равногорското плато, на 1350 метра надморска височина. По време на османския период селото е носело името Кория, което в превод означава „гора“ – название, което напълно отразява природната среда на района. На входа на селото се издига голям стоманобетонен кръст, символ на силната християнска вяра на местните жители.

Следи от траките

Селището е създадено върху земи, населявани от тракийски племена, за което свидетелстват множеството могили в землището на Равногор.

Една от тях е особено впечатляваща – най-голямата куполна гробница в България, с диаметър 5,30 метра - „Чемериката“.

В района може да се срещне и едно от 47-те застрашени растения в страната – Стояновото лютиче, включено в Червената книга на България и защитено от Закона за биологичното разнообразие.

История и традиции

Село Равногор е основано през 1777 година. Жителите му вземат активно участие в Априлското въстание през 1876 г.

През 20-те години на XX век в селото се заселват белогвардейци, които допринасят за изграждането на инфраструктурата – канализация, пътища и други съоръжения.

В центъра на Равногор се намира православната църква „Св. Петър и Св. Павел“, построена през 1847 г. Тя е богато украсена с икони и стенописи.

Фолклорът оживява през юни

В последната седмица на юни се провежда празникът на селото – събитие, което събира жители и гости от цялата страна.

Три дни Равногор оживява с:

фолклорна музика;

родопски песни;

гайдарски изпълнения;

кръшни хора на селския площад.

Основното тържество се провежда при параклиса „Св. Илия“, където се събират всички жители и гости.

Сред най-известните участници е гайдарят Ангел Узунов, родом от Равногор. В събора участват и музиканти от родопското село Гела.

Връх Света Неделя - панорамата на Родопите

Над селото се издига връх Света Неделя с височина 1578 метра.

Пътят до него е стръмен, но гледката от върха е впечатляваща:

на запад се разкрива Равногорското плато и селото;

на север се вижда Тракийската низина;

на хоризонта се откроява величественият Балкан.

На върха се намира оброчен камък, където по традиция се правят курбани за здраве по време на празници.

Природни забележителности

Районът около селото е богат на природни красоти и защитени територии. Сред най-интересните места са:

Фотинският водопад – впечатляваща природна забележителност;

защитената местност курортен комплекс „Атолука“;

резерват „Дупката“ – създаден за опазване на девствената природа;

Бековите скали – място с панорамна гледка, до което се стига по стар римски път.

Счита се, че Бековите скали са били тракийско светилище. Днес там има изградена беседка и обезопасени места за почивка.

Жителите на Равногор са известни със своето топло отношение, сърдечност и гостоприемство. Всеки гост е посрещнат с усмивка и внимание, а разговорите с местните хора често се превръщат в истински урок по история и родопски традиции.

