Чудо в Родопите. Една пещера показа рядък феномен

Рядък природен феномен може да се наблюдава в пещера Ухловица – всичките седем синтрови езера в нея са напълно пълни с вода. След обилните зимни валежи в Родопите естествените варовикови басейни са се изпълнили до краен предел – нещо, което местните хора твърдят, че не са виждали от десетилетия, предава NOVA.

Синтровите езера са подредени като естествена каскада и отразяват кристално красотата на подземните галерии. Водата, съчетана със светлия варовик и причудливите скални форми, превръща гледката в едно от най-впечатляващите природни зрелища в Родопите.

Пещера Ухловица се намира по горното поречие на река Арда, между смолянските села Смилян и Могилица. Макар началната точка да е край пътя, входът на пещерата е високо по стръмния склон на планината.

Освен със своите сталактити и сталагмити, Ухловица е известна и с необичайните дендрити – кристални образувания с разклонена форма, които покриват голяма част от подземното пространство. В един от коридорите височината достига 43 метра – приблизително колкото 15-етажна сграда.

Само на няколко метра от входа на пещерата е изградена и панорамна площадка, от която се разкрива впечатляваща гледка към долината на река Арда. Родопските възвишения, разпръснатите махали и извиващата се река превръщат мястото в една от най-красивите природни панорами в района.

