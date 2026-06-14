Родопите разцъфват покрай цветята с фолклор и традиции

Четиринадесетото издание на Фестивала на дивите цветя в Родопите ще бъде официално открито на 20 юни в село Смилян с фолклорния събор „Изворен глас“. Организаторите от народно читалище „Проф. д-р Асен Златаров“ са подготвили богата деветдневна програма, която ще продължи до 28 юни и ще обхване селата Смилян, Кошница, Могилица, Горна Арда, Арда, Сивино, Киселчово и Кремене. Жителите и гостите на планината ще имат възможност да се включат в разнообразни творчески ателиета, демонстрации за извличане на лечебни свойства от природата и специализирани ботанически преходи по маршрути с находища на редки и защитени растителни видове. Още в първия ден на фестивала публиката в Смилян ще може да изгледа и документалния филм „Няколко буци сирене“, разказващ за вдъхновяващата сиренарска школа на Мина Вардарова.

Кулминацията на традиционните обреди ще се състои на 24 юни, когато поляните край живописното село Горна Арда ще станат сцена на мистичния ритуал „Еньовденска магия“, посветен на здравето и лечебната сила на билките. Успоредно с културните и образователни прояви, посетителите ще могат да разгледат и ежегодното изложение-базар под надслов „Чиста храна за нас и нашите деца“. На празничните щандове местни производители ще изложат автентични родопски и тракийски млечни продукти, домашни сладка от диви горски плодове, селектирани чайове и ароматни билки. Интересен акцент в тазгодишния базар ще бъде и гостуването на майстори на крафт бира, които ще представят своите авторски експериментални рецепти, обогатени с планински билки.

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