Колекционери взривиха Варна с невиждано ревю. Извадиха безценни носии от сандъка на времето

Истински фурор и сълзи от вълнение белязаха Етнографския музей във Варна в деня на неговата 52-ра годишнина. Градът стана домакин на дългоочакваното първо представяне на уникалния фотоалбум „Народни носии от България – от сандъка на времето“. Проектът, който е същинска златна мина за родното наследство, обаче крие драматична съдба. Директорът на фондация „Живите български корени“ Петър Петров взриви публиката с разкритието, че реалната работа по книгата е започнала едва след внезапната смърт на единия от създателите ѝ – известния колекционер д-р Сирхан Мустафов.

Лични съкровища под лупа: Спасяват паметта за идните поколения

Вместо прашни музейни експонати, пред очите на стотици смаяни варненци оживяха над 120 автентични ежедневни, празнични и сватбени костюми от всички краища на страната, собственост на Диана Димова и покойния д-р Мустафов. Двамата колекционери са посветили години от свободното си време и лични средства, за да обикалят отдалечени села, да записват историите на възрастни собственици и да документират детайли, които днес безвъзвратно се губят. Цялото това огромно богатство е било заснето и подготвено панически за по-малко от шест месеца.

Национално турне: Родната магия тръгва на поход към София и Пловдив

Паралелно с премиерата на албума, пред очите на гостите се разигра бляскаво и пищно дефиле, при което манекени облякоха безценните носии. Уникалните фотографии са дело на самия Петър Петров, а дизайнът е изпипан до съвършенство от Теменужка Петрова. Организаторите обявиха, че това е само началото на мащабен родолюбив поход – след триумфа в морската столица, фотоалбумът и автентичните костюми ще бъдат представени в Пловдив, София и редица други градове в страната, за да се събуди заспалото национално самосъзнание.

