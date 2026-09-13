Колекционери взривиха Варна с невиждано ревю. Извадиха безценни носии от сандъка на времето
Проектът оживя след жестока житейска трагедия
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Проектът оживя след жестока житейска трагедия
Първият концерт е на 17 юли в Габрово, а финалът – по традиция в Зала 1 на НДК
„Днес се грижим за себе си. Утре – за нашите близки.“
"Ку-Ку Бенд" завършват националното си турне на 7 декември в НДК
Христо Шопов тръгва на национално турне с две постановки - "Човек от земята" и "Догодина по същото време". След 15 години отсъствие от театралната сце...