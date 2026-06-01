Национално турне на здравето гостува в Етрополе на 6 и 7 юни

Община Етрополе, съвместно с CodeHealth – българската здравна телевизия и платформа, организира провеждането на безплатни здравни прегледи и консултации в рамките на инициативата „Национално турне на здравето 2026“, която ще гостува в града на 6 и 7 юни.

Жителите на Етрополе ще имат възможност да се възползват напълно безплатно от консултации с доказани медицински специалисти, здравни измервания, тестове и диагностика, както и да получат ценни съвети за здравословен начин на живот, които ще се проведат в рамките на двата дни от 09:00 ч. до 13:00 ч.

Сред специалистите, които ще бъдат на разположение на място, са:

• Очни прегледи – екип на „Проглед“

• Кардиолог – д-р Йоана Томова, УМБАЛ „Св. София“

• Уролог – д-р Валентин Руменов, УМБАЛ „Св. София“

• Диетолог – Силвия Паскалева

• Специалисти от лаборатории „Кандиларов“

• Представители на „Фьоникс Фарма“

Инициативата се утвърди като едно от най-значимите национални събития, посветени на профилактиката, превенцията и здравната култура в България. След впечатляващия успех през 2025 година, когато бяха проведени над 9 000 безплатни консултации и в турнето се включиха повече от 6 000 души в 11 български града, тази година кампанията се завръща още по-мащабна, по-достъпна и с още по-голям фокус върху ранната грижа за здравето.

За Община Етрополе превенцията и профилактиката са сред най-важните инвестиции в здравето на хората. Ранното откриване на здравословни проблеми дава възможност за навременно лечение, по-добро качество на живот и по-добра грижа както за нас самите, така и за нашите семейства. Именно затова подкрепяме инициативи, които правят качествените медицински консултации по-достъпни за всички жители на общината.

Призоваваме всички граждани да се възползват от тази възможност и да посетят „Национално турне на здравето“ на 6 и 7 юни. Отделете време за своето здраве – защото грижата за себе си днес е най-добрата грижа за бъдещето на вас и вашите близки.

