Откриват бюст-паметник на Христо Ботев в Етрополе
Церемонията ще се състои на 15 септември от 11:00 часа пред ОУ "Христо Ботев"
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Церемонията ще се състои на 15 септември от 11:00 часа пред ОУ "Христо Ботев"
Специален гост на откриването беше президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев
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Подкрепата за местните общности е приоритет на програмата на проф. дтн инж Цоло Вутов
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