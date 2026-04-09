"Светъл Великден за всеки дом“ донесе топлина и радост в сърцата на хората

Сълзи в очите, но и усмивка, която трудно може да се опише – така Тинка посреща екипа, който ѝ носи великденския пакет до самия ѝ дом. Жената в момента е на легло поради заболяване и не може да излиза, но въпреки това не е забравена.

„Благодаря много на всички от Община Етрополе за идеята и кампанията. За първи път общината се сеща за хората от селата. Това е единственият кмет, който не ни забрави нито за Коледа, нито сега. Донесоха ми продуктите в къщи и съм безкрайно благодарна, че ни уважи и лично инж. Владимир Александров с картичка и послание. Не спирайте да мислите за възрастните хора.“, споделя тя през сълзи и пожелава на ръководството на Община Етрополе да е все така отдадено на хората.

Историята на Тинка не е единствена. В малките населени места към община Етрополе инициативата „Светъл Великден за всеки дом“ предизвика най-силни емоции.

„Не е правен такъв жест някога до сега. Пенсиите ни са ниски и това е помощ за нас. Най-важното е, че не сме забравени“, казва и баба Стойка.

За Донка инициативата носи преди всичко уважение към хората от третата възраст. „Донесоха ми го вкъщи, понеже съм болна. Важно е вниманието, отношението на Общината към нас. За Коледа също ни дадоха. Мислех, че само на определени хора ще дадат, но този път не забравиха никого. Получихме и картичка с пожелание лично от кмета инж. Владимир Александров и си я пазя – сложила съм я на видно място,“ споделя тя.

„Голям жест е това към нас, възрастните хора. За първи път не ни делят по социален статус, а помислиха за всички. Жестът и уважението са най-важни! Много харесваме този кмет, защото се грижи за нас хората“, допълва Елена.

Тези думи ясно показват не просто благодарност, а доверие и усещането, че зад инициативата стои отношение, което не е еднократно, а последователно и искрено – в името на хората!

Над 3000 възрастни хора от Община Етрополе получиха великденски пакети с основни хранителни продукти в рамките на кампанията „Светъл Великден за всеки дом“, провела се между 2-9 април 2026 година. Инициативата е продължение на социалната политика на ръководството на Община Етрополе, насочена към подкрепа на хората от третата възраст и осигуряване на внимание и грижа към всеки – както в града, така и в малките населени места.

Пакетите бяха раздавани както на място, така и по домовете на трудноподвижни хора, за да бъде обхванат всеки нуждаещ се. Към тях бе добавена и поздравителна картичка от кмета на Община Етрополе инж. Владимир Александров, показваща внимание и уважение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com