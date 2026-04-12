„Христос воскресе“ от Камата! Думи за вяра и доброта

Легендата на българския футбол Христо Стоичков отправи празнично послание по повод Възкресение Христово, като пожела здраве, радост и повече усмивки във всеки дом. Носителят на „Златната топка“ се обърна към своите почитатели със емоционални думи в един от най-светлите дни за християните.

Поздравът му бързо достигна до хиляди хора и предизвика вълна от реакции в социалните мрежи. Камата за пореден път показа, че остава близо до хората и извън футбола.

„Скъпи приятели, пожелавам ви светъл Великден! Нека има здраве, радост и повече усмивки във всеки дом. Бъдете заедно и вярвайте в доброто. Христос воскресе“, заяви Стоичков във видео обръщение.

