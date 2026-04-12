Христос възкръсна! Празникът, който събира небето и земята

Великден е един от най-значимите празници в християнския свят, символ на победата на живота над смъртта и на вярата във възкресението на Иисус Христос. Според Библията именно тази вяра дава надежда за вечен живот на всички, които следват Христос, превръщайки празника в източник на духовна сила и утеха. През 2026 година Великден се отбелязва на 12 април и събира в себе си радостта, светлината и усещането за ново начало.

Тържеството на Възкресението

В църковния календар Великден е връхната точка на Страстната седмица, време на дълбоко духовно преживяване, в което вярващите съпреживяват последните дни от земния път на Христос. След тишината и скръбта на Разпети петък и Велика събота идва нощта на Възкресението - моментът, в който храмовете се изпълват със светлина и звън на камбани.

Малко преди полунощ започва тържествената служба, а свещеникът възвестява най-силните думи в християнството - „Христос воскресе!“. Вярващите отговарят „Воистину воскресе!“ и запалват свещите си една от друга, превръщайки мрака в сияние. Това е символичният миг, в който смъртта е победена и започва нов живот.

Символите на празника

Великден е наситен със символи, които носят дълбоко значение. Най-разпознаваемият сред тях е яйцето - знак за раждането на нов живот. Първото яйце традиционно се боядисва в червено и символизира кръвта на Христос, както и възраждането.

Козунакът, със своята плетена форма и сладък вкус, е символ на изобилието и връзката между хората. Агнешкото месо пък напомня за жертвата и чистотата, а самата празнична трапеза се превръща в място, където духовното и земното се срещат.

Народните обичаи и вярвания

Българската традиция съчетава християнската вяра със стари народни обичаи, предавани през поколенията. Боядисването на яйцата започва още на Велики четвъртък, като първото червено яйце се използва за здраве - с него се прави кръстен знак на челата на децата.

Един от най-обичаните обичаи е чукането с яйца. Според поверието този, чието яйце остане здраво, ще бъде здрав през цялата година. В някои райони хората посрещат изгрева на Великден, вярвайки, че той носи сила и благословия.

Празник на надеждата и новото начало

Великден не е просто религиозен празник - той е време за равносметка, прошка и събиране на близките. Денят носи усещане за пречистване и ново начало, в което хората се обръщат към доброто, към вярата и към смисъла на човешките отношения.

Това е моментът, в който традицията оживява, семействата се събират около трапезата, а думите „Христос воскресе!“ звучат не просто като поздрав, а като обещание за светлина, надежда и живот.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com