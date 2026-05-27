Трагедията в Благоевград! Съседите чули, но мълчали

Коктейл от наркотици, поръчани онлайн през Telegram, злоупотреба до безпаметност и проява на изключителна агресия - само част от зловещия пъзел, който разследващите нареждат по случая "Благоевград".

След трагедията прокуратурата ще поиска постоянен арест за 20-годишен студент, обвинен в умишлено убийство. След купон с употреба на наркотици едно момиче загина, а момче все още се бори за живота си след падане от петия етаж.

Купонът в дома на 17-годишното момче започва около 17:30 в събота. На фаталния пети етаж се събират младежът, 16-годишно момиче, 20-годишният студент по философия и още едно момче. Месец по-рано са поръчали дрога онлайн.

"Децата са си поръчали по интернет, преди около месец, чрез Telegram - LSD. Те са чакали момента, в който домакинът – 16-годишното момче, ще бъде само - майка му да не е вкъщи, за да се съберат и да направят купон", коментира старши комисар Илия Тупаров.

"От 17:30 е започнал купонът. Никой в жилищния блок, който е панелен, не е подал сигнал. Аз също съм живял в панелен блок – знам, всичко се чува. Когато се качих в апартамента, беше невиждана гледка. И никой не е подал никакъв сигнал, за да може да реагираме своевременно", посочи той."Това е нещо, което е продължило няколко часа. Имало е шум, имало е викове. Обществото ни е изключително пасивно. Нека всеки да си даде сметка – един сигнал на 112 е само едно обаждане. По-добре е да не си сигурен, но да подадеш сигнал, отколкото да оставиш да се случи такава трагедия и после да събираме деца от земята, паднали от петия етаж", коментира вътрешният министър Иван Демерджиев.

Пред разследващите 20-годишният студент, обвинен в умишлено убийство, твърди, че няма спомен от случилото се.

„Не си спомням нищо“ – казва той при разговорите с психолозите.

"Той няма никакви спомени за това, което е направил, и дори не си спомня да ги е бутнал. Така твърди, но това ще бъде установено с необходимите експертизи.

"Четвъртото момче от купона си е тръгнало към 10 вечерта, но след това се е върнало, разкриват още полицаите. Необяснимо защо момчето, което учи в математическа гимназия и сега е абитуриент, не е подало сигнал на 112. Те са били компания – тези деца са участвали в театрална група, интелигентни, умни деца", коментира старши комисар Илия Тупаров.

Разпитите по случая и изясняването на обстоятелствата от фаталната нощ продължават. Междувременно психолози влизат в училищата, за да разговарят с учениците на починалото момиче и пострадалия младеж, който е настанен в „Пирогов“.

"Бих казал, че не са били отлични ученици, но са имали нормално поведение и отношение към образователния процес – това е по-скоро обобщавата характеристика", посочи Ивайло Златанов, началник на РУО-Благоевград.

Двамата тийнейджъри до момента не са създавали проблеми в училище, разказват директори и учители.

