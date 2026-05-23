Още едно адско свлачище. Кмет крещи за помощ

Свлачището между "Златни пясъци" и Кранево е най-голямото свлачище у нас. Ако държавата продължава да не взема никакво решение за неговото укрепване, както прави през последните години, най-вероятно потокът туристи, който идва от Румъния, ще бъде затруднен. От състоянието на това трасе зависи свързаността на цяла България. Това коментира за Радио Варна кметът на Аксаково Атанас Стоилов.

Когато се изготвя един проект за свлачищата, трябва да има и финансиране. Ако този проект не бъде реализиран в рамките на една или две години, той става безсмислен, прогнозира Стоилов. Той изрази надежда новите депутати, заедно с областния управител на Варна, да повдигнат отново въпроса за укрепване на това свлачище.

Проблемите със свлачищата на този етап през годините бяха оставени на заден план, коментира Атанас Стоилов. Той даде предложение да се направи карта, в която да се отбелязват приоритетните във времето трасета, а при най-проблемните участъци да се работи постоянно. Необходима е държавна стратегия, допълни Стоилов, давайки за пример свлачището в Смолян, което не е било регистрирано като такова.

Активните свлачища остават сред най-сериозните рискове за територията на община Балчик, стана ясно от приетата от Общинския съвет Програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2026–2030 г. Според актуалния Регистър на свлачищата, изготвен от "Геозащита" ЕООД към 1 януари 2025 г., на територията на общината са регистрирани общо 43 свлачища с площ 9006.43 дка, като 8 от тях са активни и заемат площ от 1153.85 дка. През 2024 г. не са отчетени нови свлачищни процеси.

Програмата предвижда укрепителни дейности, контрол и наблюдение върху засегнатите терени, както и мерки за ограничаване на риска за населението и инфраструктурата. Документът е насочен към намаляване на съществуващите рискове, предотвратяване на нови и повишаване готовността за реакция при бедствия.

