Министър Христанов каза проблема за свлачището

"Половин час след като земните маси тръгнаха надолу, ние започнахме да мобилизираме екипи. Те отидоха на терен, имаме обследвания с дрон. Искахме да сме сигурни, че няма просмукване от язовира, което да активира тази земна маса. Убедихме се, че няма проблем. Няма и друг проблем – самото свлачище да активира язовира да тръгне надолу”, заявив ефира на Нова телевизия Иван Христанов, служебен министър на земеделието и храните.

Язовирната стена е стабилна, увери той. „Язовирът е пълен, нивото е стабилно. Има изтичане, около 60 литра в секунда, което не е кой знае какво – малко е изтичането и малко е вливането. Така че в това отношение можем да сме спокойни. Оттам вече са колегите геолози и Министерството на регионалното развитие и благоустройството”, каза Христанов.

В министерството няма данни за незаконна сеч в района. Повече данни ще бъдат изнесени в понеделник.

Проблем за района на Смолян били вековни гори, регистрирани като пасища. „В понеделник всички областни дирекции по земеделие, всички общини и държавни горски предприятия, ще получат мои заповеди, с които ще възбраним тази сеч”, каза Христанов.

Той увери, че всички язовири се следят от компетентните институции.

