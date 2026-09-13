Нов скандал в „Баба Алино“! Земеделският министър е на място
Абровски установи, че оградата остава в горската част, където изобщо не е трябвало да бъде поставяна
Следете всички новини, анализи и коментари за Сеч. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Абровски установи, че оградата остава в горската част, където изобщо не е трябвало да бъде поставяна
Язовирът засега е стабилен
Поводът за призива е проверката за сеч на вековна гора край Котел
Прекомерната сеч е голям проблем в страната, а горски са били убити в опит да се противопоставят
Акцията е във връзка с незаконна сеч в землището на Арбанаси
Британското правителство претърпя пълна промяна след идването на власт на новия премиер Тереза Мей, която уволни ключови съюзници на предшественика си...
При рутинна проверка в сряда в дърводобивен обект по поречието на река Струма е установено сеч на тополи без издадено позволително. Нарушението е конс...
Съставил акт, но не проверил обективно случая Старши лесничей в Държавно горско стопанство - Благоевград Костадин Мадолев - Рампата бе уволнен, запов...
Сеч на дървета по "Патриарха" взриви Фейсбук. Спасихме част от тях, каза Братоев След построяването на метростанцията изсечените кестенови дървета по...
Петима директори и 17 служители уволнени, 300 с дисциплинарни наказания Борислав Котузов освобождаван три пъти за година и половина Масова сеч на ше...
Автомобил, натоварен с незаконна дървесина са задържали горските служители на територията на Регионална дирекция по горите – Варна. Инспекторите конст...
Народните представители днес се очаква да разгледат на първо четене промените в Закона за горите и по-строгите мерки срещу незаконната сеч. Текстовете...
Горският стражар Георги Жегов се размина на косъм при опит да бъде прегазен от бракониер в гората край Разлог. Само бързата реакция е спасила живота м...
Живеещите в квартал „Аспарухово" във Варна поискаха да се спре всякаква сеч в гората над домовете им. Те твърдят, че всеки ден каруци с дървосекачи из...
През миналата година за пръв път от доста време в Старозагорско има ефективна присъда за незаконна сеч. Нарушителят от ромския кв. „Лозенец" е бил осъ...
Забраната за износ на необработена дървесина може да падне още в началото на април, стана ясно от думите на председателя на Комисията по земеделие в Н...
Съвместна операция на РУ-Кърджали и инспектори от Регионалната дирекция по горите е проведена от 5 до 13 март, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Целта е...
Защо Баба Марта ни хвърли в снежен ад? Чакат ли ни потопи след преспите? И в кои райони на страната има най-голям риск от бедствия? "Стандарт" потърси...
Задължителни клаузи за отговорността на дърводобивните фирми в договорите им с горското, поиска кметът на Казанлък Галина Стоянова Да се възстановява...
Залесяването да предхожда добива, обмислят от ГЕРБ София. Тримесечна забрана за износ и изпращане на необработена дървесина в чужбина внесоха от ГЕРБ...