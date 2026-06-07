Нов скандал в „Баба Алино“! Земеделският министър е на място

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски присъства днес на премахването на незаконно изградена ограда в горска територия в местността „Баба Алино“ край Варна. Проверката е установила, че са били свалени само виниловите платна във видимата част към улицата, но не и там, където теренът се води гора и огради не трябва да има.

Абровски заяви пред присъстващите медии, че и винилите, и металната конструкция са част от оградата и трябва да бъдат премахнати поетапно. Случаят е свързан със скандала около незаконния комплекс с около 104 построени или строящи се сгради върху зона от близо 100 декара, за които според Община Варна няма издадени строителни книжа.

Само видимата част била свалена

По думите на министъра към 20:30 часа в събота оградата все още не е била отстранена. В неделя обаче част от платната вече били махнати. „Явно са се притеснили, че някой ще дойде, и са махнали виниловите платна по улицата“, каза Абровски.

Той уточни, че при днешната проверка е станало ясно, че действията са частични. В горската част, където не трябва да има ограждения, винилът не е бил премахнат. Затова започва поетапно отстраняване и на останалата част от съоръжението.

Държавата за първи път влязла в ролята си

Абровски подчерта, че оградата не е само винилови платна, а включва и метална конструкция. Според него цялото съоръжение трябва да бъде премахнато, защото е поставено в нарушение на правилата за горски територии.

„Искам да подчертая, че до този момент никой нищо не е правил. За първи път държавата влиза в ролята си и започва да прилага закона“, заяви министърът.

Неяснота около собствеността

При обиколката на терена е установено, че са оградени девет имота. Абровски съобщи, че в горскостопанските планове, налични в Горското стопанство-Варна и Регионалната дирекция по горите, четири от тях се водят държавна собственост.

„Кой и как ги е продал в Регионална дирекция по горите и в Горско стопанство информация няма. Защо в кадастъра са отразени като частни - не мога да отговоря“, посочи той.

Къщите са в ръцете на общината

Министърът уточни, че Регионалната дирекция по горите може да премахне оградите, но не и сградите. По думите му къщите могат да бъдат премахнати само от Община Варна.

На 26 май кметът на Варна Благомир Коцев съобщи, че строителството на незаконния комплекс в „Баба Алино“ е спряно. Тогава той посочи, че инвеститор е украинска фирма, а проверката е извършена със служители на полицията. По думите му в зоната има 104 построени или строящи се сгради, като за нито една от тях няма издадено разрешение от Общината.

Срокът вече изтече

В края на май Регионалната дирекция по горите във Варна даде десетдневен срок за премахване на огражденията около незаконните постройки. Информацията беше съобщена от Абровски по време на парламентарен контрол.

Сега държавата започва принудително премахване на оградата, след като според министъра фирмата не е изпълнила разпореждането в пълен обем. На терен остава и по-големият въпрос - как част от имоти, които в горските регистри се водят държавни, са отразени в кадастъра като частни.

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