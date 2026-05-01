Разкриха големия проблем в столичен мол

Самозапалила се мазнина в комин на заведение е причинила пожара в мола на булевард „Черни връх“, който вдигна на крак 10 екипа на пожарната и полиция. При инцидента няма пострадали.

На кадри, заснети малко след 11 часа днес, се виждат пламъци и гъст дим, излизащи от сградата на търговския център, съобщава бТВ.

Огънят е тръгнал от покрива на заведение за хранене. Сред първите, забелязали пожара, е търговец на плодове, който работи в близост. По думите му в рамките на минути на място са пристигнали екипи на пожарната и полицията.

„10 пожарни екипа, като при пристигането се установява, че гори комин. Гори мазнината в комина и реално се оказва, че няма опасност за хората. Тази мазнина има способността да се самозапалва дори и без загряване. В случая обаче става въпрос за нагряване и така се е запалила. В мола не е имало задимяване и са се включили всички пасивни и активни противопожарни мерки“, обясни старши инспектор Пламен Радев от пожарната.

От ръководството на търговския център съобщиха, че на 1 май е възникнал локален пожар в кухненска инсталация, който е овладян бързо благодарение на противопожарните системи и намесата на екипите. Няма пострадали и сериозни материални щети, а сградата е обезопасена и работи с нормално работно време.

Огледите по безопасността са продължили малко повече от час. Въпреки задимяването не се е наложила евакуация и не е възникнала паника сред посетителите и служителите.

Пожарни екипи, полиция и линейка са останали на място близо два часа, като е извършен и оглед на целия покрив на сградата.

