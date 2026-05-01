МВР каза тежката дума за бедствието в Смолян

МВР излезе с официално съобщение след свлачището, което затвори пътя Смолян-Пампорово.

"Временно е спряно движението по пътя #Пампорово – #Смолян за всички моторни превозни средства. Поради активизирало се свлачище при 4-ти км, в района на местността „Райковски ливади“, движението по път III-8641 #Пампорово – #Смолян е временно преустановено.

С оглед безопасността на пътуващите преминаването през засегнатия участък е невъзможно. Обходни маршрути:

Път III-864 #Пампорово – #Стойките

Път III-866 #Стойките – #Смолян

През прохода #Рожен

Движението в района се регулира от екипи на „Пътна полиция“ – Областна дирекция на МВР #Смолян, поставена е необходимата пътна сигнализация. Като превантивна мярка в района временно са преустановени газоподаването и електрозахранването.

Сформиран е кризисен щаб с участието на представители на Областната администрация, ОДМВР, ОДПБЗН, ОПУ, EVN и други компетентни институции.

Апелираме към всички водачи да спазват въведената временна организация на движението, указанията на полицейските служители и поставената пътна сигнализация", написаха от МВР.

