Вносът на работници от чужбина расте, Смолянско губи строителните си кадри
Камарата на строителите отчита засилено наемане на чужденци и започва проверки срещу сивия сектор
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Камарата на строителите отчита засилено наемане на чужденци и започва проверки срещу сивия сектор
Кои пътища в района са затворени
Жена е блъсната на улица в смолянското село Смилян