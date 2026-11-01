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Селото на края на света. Войните подминават това място на Балканите, през зимата няма никой

Лукомир е най-изолираното и високо планинско село в Босна и Херцеговина

Селото на края на света. Войните подминават това място на Балканите, през зимата няма никой
Снимка: herzegovinahiking.com
01 ное 26 | 23:14
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Григор Атанасов

Представете си място, разположено на 1495 метра надморска височина върху суровите склонове на планината Белашница, кацнало буквално на ръба на каньона Ракитница снеговитите му пропасти от 800 метра. Това е Лукомир – най-изолираното и високо планинско село в Босна и Херцеговина, често наричано „селото на края на света“.

Селото, което изпада в „зимен сън“ (Полуномадски живот)

През лятото Лукомир гъмжи от живот – стада овце пасат из тучните ливади, а възрастните местни жени плетат дебели вълнени чорапи. Но дойде ли ноември и падне ли първият голям сняг, пътищата стават абсолютно непроходими. Всички жители опаковат багажа си, прибират стадата и слизат в по-ниските селища около Сараево. В селото не остава абсолютно никой до следващия май! Режисьори дори са заснели документалния филм „Зимен сън в Лукомир“ за този уникален ритъм на живот.

Войните и модернизацията просто го подминават

Поради своята пълна изолация и суров терен, Лукомир бива подминат от почти всички исторически катаклизми. По време на Втората световна война и по-късно през трагичните конфликти в Югославия през 90-те години, селото остава практически недокоснато. Архитектурата му – каменни къщи с покриви от черешови летви (шиндли) – е на повече от 200 години.

Легендата за змея от каньона Ракитница

Местният фолклор разказва, че дълбокият каньон Ракитница под селото е издълбан от опашката на древен змей (змейов процеп). Според преданието змейят се е опитвал да изкачи планината, а местните се молили за спасение. Змеят в крайна сметка вкаменил тялото си в скалите, оставяйки след себе си един от най-дълбоките и диви каньони в Европа.

Тайните на „Стечките“ – каменните пазители

В покрайнините на Лукомир има древни надгробни паметници, наречени стечки (stećci), датиращи от 14-ти и 15-ти век. Те са под защитата на ЮНЕСКО и доказват, че хората са живели на този „покрив на света“ още през Средновековието.

Прочуто холивудско присъствие

Изненадващо за толкова откъснато място, Лукомир е бил снимачна площадка! Можете да го видите в холивудския трилър „Killing Season“ (2013 г.), където героите на Джон Траволта и Робърт Де Ниро имат обща история, свързана именно с това село. Сниман е и в известни балкански филми и музикални видеоклипове (включително на звездата Дино Мерлин).

Какво е усещането да посетиш Лукомир?

Задръствания? Да, но от овце! Единственото задръстване, което ще срещнете, е когато стотици овце и техните кучета-пазачи пресичат каменистия път.

В селото няма супермаркети или луксозни хотели. За сметка на това местните баби ще ви посрещнат на прага си с прясно изпечен домашна пита/бюрек, домашно кисело мляко (каймак) и традиционно босненско кафе, сварено на открит огън.

Най-търсеният сувенир от Лукомир са дебелите плъстени шарени чорапи от овча вълна, изплетени на ръка от жените, докато седят пред каменните си къщи.

Ако търсите бягство от дигиталния свят, Wi-Fi сигналите и градския шум – Лукомир предлага възможност да надникнете в Европа такава, каквато е била преди няколко века.

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Автор Григор Атанасов

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