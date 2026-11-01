Софи Маринова харчи като жена на султана на Бруней

Софи Маринова е купила апартамент и луксозен „Мерцедес“ в Дубай, съобщава в. „Телеграф“. Певицата е прекарала няколко дни в емирството, за да уреди документите около имота.

Според публикацията Маринова е станала гражданка и на Обединените арабски емирства. Жилището се намира на място, което съчетава спокойствие и гледки към града. За интериора певицата е избрала любимата си комбинация от черно и златно.

Освен апартамента Софи Маринова е придобила и нов автомобил Mercedes. Колата е от същата марка като тази, с която певицата се придвижва в България.

Престоят ѝ в Дубай е включвал и обиколки на местните търговски центрове. От пазаруването Маринова е напълнила пет големи куфара с дрехи и парфюми.

Част от тоалетите са предназначени за предстоящия ѝ концерт с Драгана Миркович.

Двете певици ще излязат заедно на сцената на Arena 8888 в София на 20 ноември 2026 г. Събитието е обявено като общ концерт на Софи Маринова и Драгана Миркович, а новите сценични тоалети на българската изпълнителка се очаква да бъдат част от визията ѝ за вечерта.

Междувременно към Маринова вече има интерес за участия в заведения и зали в Дубай. Тя вероятно ще прекарва повече време в емирствата през студените месеци, докато през лятото ще се връща в България.